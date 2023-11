FIO-GENK, Dove vedere la sfida: non sarà in chiaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Fiorentina-Genk match di Conference League in programma giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21:00 non sarà trasmessa in chiaro. La gara sarà infatti visibile in televisione su Sky Sport, ma anche su Dazn, Sky Go e NOW, mentre in chiaro su TV8 sarà trasmessa Servette-Roma. Ad ogni modo per la diretta radio invece c'è come sempre Radio Firenzeviola.