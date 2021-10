FILADELFIA, Fondazione: "Cairo non paga l'affitto"

La Fondazione Filadelfia nella giornata di ieri ha reso noto che il Torino non sta pagando l'affitto per poter usufruire e vivere lo stadio Filadelfia. Due rate dell'affitto con pagamenti semestrali non sono state versate per un totale di 205mila euro. Sotto accusa non solo il presidente Cairo, ma anche Luca Asvisio, presidente della stessa Fondazione che ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti prima di essere sconfessato dal revisore dei conti che ha dichiarato pubblicamente di averlo avvisato a settembre chiedendo che inviasse ai granata un sollecito mai spedito. A riportarlo è Tuttosport.