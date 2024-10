FIGC, Accordo con Serie A su autonomia e intesa delle Leghe

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Nella riunione di questa mattina a Roma tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e le componenti in vista della riforma dello statuto federale che avverrà nella prossima assemblea del 4 novembre,è stato messo a punto un documento condiviso da tutte le parti che regola autonomia e intesa delle leghe. Nello specifico viene riconosciuta l'autonomia organizzativa dei campionati alle leghe a patto che le modifiche non incidano sulle altre componenti (ad esempio la Serie C può modificare il numero di squadre che accedono al playoff ma senza cambiare il numero delle promozioni). La novità, rispetto alla riunione di venerdì, è che su proposta di Abete, il diritto d'intesa, che la federazione voleva riconoscere a tutte le Leghe, è stato riconosciuto solo alla A su quelle che sono le materie di specifica competenza della massima Lega (come le licenze nazionali o la lista degli extracomunitari).

Secondo la federazione è un modo per riconoscere al massimo campionato italiano il proprio ruolo di guida nel movimento del calcio. Non sono stati invece affrontati i temi relativi al peso elettorale delle componenti che verranno discussi il 28 ottobre nel corso del consiglio federale che dovrà produrre la proposta definitiva di modifica dello statuto da votare in assemblea il 4 novembre. (ANSA).