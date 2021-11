FIESOLE CALCIO, Pugno duro con chi dei nostri ha sbagliato

La Nazione torna a fare il punto sulla vicenda dei due tesserati del Fiesolecalcio, che parla per la prima volta ufficialmente dopo l’aggressione subita fuori dai cancelli del loro impianto sportivo da alcuni ragazzi della Rondinella U19. La società dell’hinterland fiorentino si esprime tramite una nota ufficiale, in cui spiega come al momento non ha intenzione di rispondere alle domande dei giornalisti ma ribadisce che la società si ritiene parte lesa, poiché il nome è stato legato ad un evento avvenuto fuori dall’ambito di competenza, che sta collaborando attivamente nell’individuazione dei responsabili e che, qualora dovessero esserci tesserati indagati, questi saranno sospesi fino ad avvenuto giudizio delle autorità con espulsione qualora venissero appurate responsabilità. Infine il club, augurandosi che venga fatta luce e chiarezza, spiega come non esista nesso causa-evidenza di colpevolezza tra le dimissioni di un collaboratore e il riconoscimento di complicità.