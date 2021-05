FERRANTE, Salvezza Toro grazie a demeriti altrui

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Marco Ferrante, ha parlato così sulla savezza del Torino: "Come è accaduto l'anno scorso, è stata raggiunta non per merito suo ma per demeriti di altri perchè se il Benevento non sbagliava gara col Crotone ci sarebbe stata un'ultima partita di fuoco. Sono contento per la salvezza però per gli ultimi anni in molti e sono state fatte cose normali. Anche perché l'organico è più o meno simile al Verona o al Bologna e doveva salvarsi con facilità. Ad inizio anno di sicuro si puntava ad altri obiettivi".