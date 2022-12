FERNANDEZ, Al River andrà il 25% della rivendita

Enzo Fernandez fa felice anche il River Plate. Il centrocampista argentino del Benfica è oggetto del desiderio di diversi top club europei. Come riporta Olé, se il calciatore campione del mondo in Qatar dovesse essere ceduto attraverso il pagamento della clausola risolutoria da 120 milioni, il suo ex club potrebbe incassare ben 30 milioni. Nel contratto di cessione ai lusitani, infatti c’era una clausola che prevedeva il versamento nelle casse dei Millonarios del 25% su una futura rivendita. Non solo. Il club di Buenos Aires incasserà anche il bonus da 2 milioni di euro per la 25a partita disputata con la maglia delle Aquile dal centrocampista.