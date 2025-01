FAZZINI, Problemi sulla formula per il suo arrivo alla Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il trasferimento di Jacopo Fazzini dall'Empoli alla Lazio sta diventando una telenovela di questo inizio di sessione invernale di calciomercato. Il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola ha fatto il punto della situazione attorno a questa trattativa. L'accordo è vicino ma l'Empoli vuole garanzie non tanto sulle cifre, circa 11-12 milioni di euro, quanto sulla formula. La Lazio ha infatti chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto perché oggi, a causa dell'indice di liquidità bloccato, è l'unico modo in cui può operare. La società azzurra invece vorrebbe quantomeno inserire l'obbligo di riscatto.

Viste le difficoltà di arrivare a Fazzini, accostato anche alla Fiorentina, il club capitolino sta provando ad accelerare per Arijon Ibrahimovic, trequartista lo scorso anno al Frosinone che ha un contratto col Bayern Monaco valido fino al 30 giugno 2027. Intanto Fazzini è a disposizione di D'Aversa che lo ha convocato per la sfida, in programma oggi alle 15:00, contro il Lecce. Vedremo se scenderà in campo.