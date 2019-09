FASCETTI, Contro la Juve i viola meritavano di più

Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Eugenio Fascetti a tuttomercatoweb dopo la gara contro la Juventus: "Le parole di Sarri credo che siano polemiche che fanno comodo ai media. Ritengo che non sia giusto che il tecnico bianconero faccia riferimento all'orario delle 15, il caldo c'era pure per la Fiorentina: la squadra viola andava, la Juve no. Col Napoli per un tempo mi era piaciuta, con la Fiorentina credo sia emerso che il problema è nella preparazione. Hanno iniziato dopo il giro del mondo e allora qualcosa paghi.Peraltro Sarri di solito non parte bene. Credo che la Juve sia in ritardo di preparazione. La Fiorentina mi è sembrata pimpante, ha rischiato poco, ha cambiato fisionomia rispetto al match contro il Genoa. Montella ha lavorato bene. Mi è piaciuto Castrovilli. Non faccio paragoni ma dico che è una mezzala completa, attacca e difende. Ha qualità. E poi ho apprezzato Dalbert. O è arrivato il gemello di quello che era all'Inter oppure l'aria di Firenze gli ha fatto bene. E' stata una Fiorentina determinata, meritava di più".