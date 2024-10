FANTACHARITY, Sottil e Cataldi a favore dei più piccoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In occasione della sosta del campionato riparte FantaCharity, la lega fantacalcistica benefica creata da Rise Together Foundation in partnership con Fantacalcio.it, leader di settore del fantasy game e partner ufficiale di Serie A Enilive. Come lo scorso anno, FantaCharity sosterrà i progetti di Rise Together Foundation, fondazione d’impresa nata da GR Sports Agency e dalla volontà di Giuseppe Riso. La Fondazione è attiva dal 2020 nel sostegno a bambini in condizioni di svantaggio, ma soprattutto supporta i maggiori ospedali pediatrici milanesi nel miglioramento di cure e assistenza per bambini e ragazzi. Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa saranno destinati al Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano, per sostenere una borsa di studio per uno psicologo che assisterà i bambini vittime di ustioni e le loro famiglie.

Come ci viene fatto sapere, Danilo Cataldi e Riccardo Sottil - entrambi assistiti da Giuseppe Riso - doneranno la loro maglia per la nobile iniziativa.