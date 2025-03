Fagioli su Instagram festeggia la sua crescita: un "Nuovo Inizio", "step by step"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram dove sottolinea con la scritta "Step by Step" il suo percordo di crescita all'interno della squadra viola. L'ex centrocampista della Juventus sta trovando continuità in questo suo "nuovo inizio", titolo della canzone di Capo Plaza che fa da contorno al post pubblicato. Una piccola curiosità è anche il "mi piace" di Dusan Vlahovic al posto del suo ex compagno.