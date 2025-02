Fagioli alla Fiorentina, arriva l'annuncio della Juventus con le cifre della cessione

Nella serata di ieri è arrivata la tanto agognata ufficialità: Nicolò Fagioli è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva dalla Juventus "a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi, o la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato con i bonus di 2,5 milioni".

In mattinata è arrivata anche l'ufficialità da parte del club bianconero, che ha salutato il suo centrocampista augurandogli buona fortuna. Questa la nota:

"Bianconero dall'estate del 2015, dall'età di 14 anni, Nicolò ha da sempre bruciato le tappe nel Settore Giovanile della Juventus. Basti pensare al suo passaggio in Primavera già sotto età dopo avere segnato 13 reti in 25 presenze con l’Under 17, nella stagione 2017/2018.

L’anno successivo è quello in cui arriva l’esordio nel calcio professionistico, il 26 agosto 2018, con la Juventus Under 23. Questa è anche l'annata della sua prima convocazione in Serie A, a diciotto anni ancora da compiere, il 27 gennaio 2019 per la trasferta contro la Lazio.

Nella stagione 2019/2020, poi, conquista il primo storico trofeo con l'Under 23, la Coppa Italia Serie C vincendo la finale contro la Ternana; per lui c'è anche la grande soddisfazione dell’esordio con la Prima Squadra, prima in Coppa Italia e poi in Serie A.

Dopo la formativa esperienza in prestito alla Cremonese, con la quale ottiene la promozione nella massima serie, Nicolò torna a Torino e inizia a giocare in pianta stabile in Prima Squadra.

Un punto d'arrivo, ma soprattutto un nuovo inizio per lui dopo la crescita costante degli anni precedenti.

Fagioli lascia i nostri colori dopo avere totalizzato 69 presenze in Prima Squadra, tra tutte le competizioni, e messo a segno 3 reti, tutte e tre in Serie A. La prima, indimenticabile per bellezza e importanza, la realizza a Lecce alla fine di ottobre del 2022.

Grazie di tutto e buona fortuna, Nico!"