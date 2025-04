Fabregas elogia Alessandro Bianco in conferenza: "Per me è fortissimo"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Como, il tecnico dei biancoblù Cesc Fabregas ha presentato la partita (fischio d'inizio sabato alle ore 15 all'U Power Stadium) esaltando anche un calciatore, Alessandro Bianco, in prestito ai biancorossi ma di proprietà della Fiorentina:

Che partita si aspetta?

"La stiamo preparando bene, è un derby e lo vogliamo vincere. Dobbiamo dare il massimo. I nostri tifosi non ci saranno e vogliamo vincere anche per loro. Credo che si sentirà sicuramente la loro mancanza, è già successo. Questa settimana sono venuti comunque al campo di allenamento per dirci che ci saranno comunque con noi. Li ringrazio tanto".

Il Monza che andate ad affrontare è una squadra all'ultima spiaggia...

"Tante squadre hanno faticato contro di loro. Noi forse abbiamo meno punti di quanto fatto in campo, ma anche loro sono quasi come noi. È una squadra che prova a giocare bene. Nesta ha un bel modo di intendere il calcio. Keita Baldè, un mio amico, sta facendo bene. Poi c'è un altro giocatore, Alessandro Bianco, che mi piace: per me è fortissimo". Un'investitura non da poco, da parte di un ex maestro del centrocampo, per il classe 2002.