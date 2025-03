Fabregas arrabbiato con il Como: "Piedi per terra, forse qualcuno pensava di essere al Bayern"

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, in conferenza stampa ha espresso tutta la sua insoddisfazione per la prestazione dei suoi, che ha portato al pari con l'Empoli: "Non sono contento, dico che non mi è piaciuta la mia squadra. Forse è colpa mia, ma credo che l'unica cosa positiva di oggi sia il punto. Il resto no. Dico ai giocatori che si deve tornare con i piedi per terra, qualcuno pensava forse di essere al Bayern Monaco. Non va bene. Ora serve continuare a lavorare, il calcio è questo. L’Empoli poteva vincere, noi avevamo preparato la partita, ma alcune cose a livello di atteggiamento non mi sono piaciute".