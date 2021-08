EX OBIETTIVI, Sfida Liverpool-Villarreal per Danjuma

Cercato in passato anche da Torino e Fiorentina, Arnaut Danjuma è reduce da una grande stagione in Championship, da 15 gol e 33 presenze. E l'attaccante del Bournemouth riscuote così grande interesse in Premier League, anche dalle big. Secondo Marca ci sarebbe anche il Liverpool tra i club interessati, oltre al Villarreal in Spagna. I Cherries per dismetterlo chiedono però 25 milioni di euro.