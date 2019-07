EX OBIETTIVI, Giulini: "Vicini a Nandez. Il Boca..."

Al termine dell'amichevole tra Cagliari e Feralpisalò il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza stampa davanti ai cronisti presenti nel ritiro in Val di Pejo. Queste le sue parole sul probabile arrivo del centrocampista del Boca Juniors Nandez, ex obiettivo anche dei viola: "Speriamo che ci siano buone notizie: abbiamo fatto un'offerta formale che scade domani sera, che pensiamo sia molto importante, probabilmente quella che il Boca voleva per la cessione del giocatore. Se il Boca non dovesse accettare la nostra proposta, andremo su altri profili. Come ho già detto non è semplice trattare con i club in Sud America".