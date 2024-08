EX OBIETTIVI, Carboni: "Qui perché voluto da De Zerbi"

FirenzeViola.it

Valentin Carboni, a lungo accostato alla Fiorentina, è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Marsiglia. Questo un estratto delle sue parole: "Il Monza? È stata un'esperienza molto bella ma anche difficile perché c'era molta competizione, sono arrivato in una nuova squadra con un nuovo allenatore anche se conoscevo il campionato e dopo il mio adattamento è stato un anno di apprendimento. Ho imparato tanto e di questo ringrazio il Monza".

Le ragioni della scelta?

"La presenza degli argentini in squadra ha ovviamente influenzato la mia scelta. Avere amici nello spogliatoio o persone vicine è importante, soprattutto per un giocatore giovane. Il Marsiglia mi ha voluto dall'inizio e anche l'allenatore: questa cosa è importante per me e voglio ripagare la loro fiducia".