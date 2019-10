EX OBIETTIVI, Bertolacci-Sampdoria: fatta per 1 anno

È fatta per il passaggio di Andrea Bertolacci alla Sampdoria, obiettivo in passato anche per il centrocampo della Fiorentina. Come riporta TMW, c'è accordo totale tra le parti e tra domani e lunedì mattina arriva a Genova. Già effettuata con successo la prima parte delle visite mediche. Bertolacci ha firmato col Doria un anno di contratto: entrambe le parti hanno concordato di andare avanti una stagione per studiarsi, per valutarsi, per mettersi in gioco. E all'interno del possibile ribaltone societario, hanno scelto la soluzione più funzionale per entrambi.