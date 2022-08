EX-OBIETTIVI, Berardi: "Volevo andare via ma..."

Domenico Berardi dopo la vittoria contro il Lecce, decisa da una sua rete, ha parlato ai microfoni di DAZN del suo passato, sottolienando il fatto che per diversi anni abbia cercato di andare via dal Sassuolo: "Anni fa ho avuto la possibilità di andar via, ero giovane non ancora maturo e per paura del cambiamento non mi sono buttato. Negli ultimi tre anni ho sempre cercato di andar via ma non ho mai trovato la squadra giusta, così ho deciso di rinnovare con questa famiglia. Prima di rinnovare era quella di andare a giocare le coppe, la possibilità non c'è stata e per questo sono rimasto. Ho fatto cinque anni di contratto, adesso sono contento qui. Poi non è detto, un domani si vedrà".

Il numero 10 neroverde è stato per diverso tempo un obiettivo di mercato della Fiorentina, e nonostante il lungo rinnovo firmato non chiude nessuna porta ad una sua ipotetica cessione durante la prossima estate.