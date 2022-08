EX-OBIETTIVI, Berardi: "Volevo andare via ma..."

Domenico Berardi dopo la vittoria contro il Lecce è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando di come in passato abbia provato a trasferirsi :“Anni fa ho avuto l’occasione di andare via, ero giovane e non ancora maturo. Ho avuto paura del cambiamento. Da tre anni a questa parte potevo andare via ma non ne ho mai avuto l’occasione perché non ho mai trovato una squadra giusta che mi volesse e alla fine ho scelto di rinnovare con questa famiglia, che mi ha cresciuto e sempre voluto. Prima di rinnovare l’ambizione era giocare le coppe, per questo volevo andare via. Alla fine ho deciso di rinnovare e restare qui. Ho rinnovato per 5 anni, ora sono contento qui e voglio dare il massimo, ma tutto è possibile nella vita: sarò qui tutto l’anno poi vediamo l’anno prossimo“.