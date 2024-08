EX OBIETTIVI, Arnautovic potrebbe rimanere all'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'arrivo di Mehdi Taremi, l'Inter si trova completa nel reparto offensivo e uno tra Joaquín Correa e Marko Arnautivic, ex obiettivo dei viola, potrebbe lasciare i nerazzurri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'argentino ha rifiutato un'offerta dell'Estudiantes perché vorrebbe rimanere in Europa.

Arnautovic, invece, fa ancora parte del progetto di Simone Inzaghi e sta recuperando in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa il prossimo 17 agosto. A meno che non arrivi un'offerta soddisfacente, l'austriaco farà ancora parte dell'Inter.