EX OBIETTIVI, Agenti Joao Pedro arrivati in Turchia

Secondo quanto riportato da TMW gli agenti di Joao Pedro sono appena arrivati ad Istanbul per risolvere una volta per tutte la sua situazione. L'italo-brasiliano è nel mirino infatti di due big del calcio turco, il Galatasaray e il Fenerbahce, che proveranno a chiudere l'accordo nelle prossime ore. Ricordiamo che l'attaccante di proprietà del Cagliari è stato accostato in passato alla Fiorentina.