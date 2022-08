EX OBIETTIVI, A rischio l'operazione tra Inter e Acerbi

Rischia di saltare l'arrivo di Acerbi all'Inter? Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, per il giocatore sondato in passato anche dalla Fiorentina, l'operazione potrebbe non andare in porto, in quanto il presidente Steven Zhang non sarebbe convinto né del giocatore né di effettuare un'ulteriore operazione in entrata. Da vedere se la visione del presidente sarà definitiva o se la società e l'allenatore riusciranno a convincerlo a dare il via libera finale ad un'operazione che sembrava fatta.