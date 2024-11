EUROPA LEAGUE, Tottenham-Roma: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la Fiorentina, alle 21:00 in campo anche la Roma. La formazione allenata da Claudio Ranieri affronterà a Londra il delicato match di Europa League contro il Tottenham. Giallorossi che al momento, dopo quattro partite, in classifica sono a quota 5 punti, mentre il Tottenham ne ha conquistati 9. Queste le scelte di formazione:

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Johnson; Kulusevski, Solanke, Son. All.: Postecoglu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri