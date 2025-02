Europa League: Roma contro l'Athletic, Lazio con una vecchia conoscenza viola: derby evitato

vedi letture

In attesa del sorteggio di Conference League (previsto alle 14) e dopo quello di Champions League, da Nyon arriva il tabellone completo, dagli ottavi in poi, dell'Europa League: Roma e Lazio tengono alta la bandiera del calcio italiano in Europa League: le due formazioni capitoline saranno impegnate nelle gare degli ottavi di finale della seconda competizione europea, in programma il 6 e 13 marzo. C'era la possibilità di un derby subito, ma le due romane si potranno incontrare solo nella finale di Bilbao. A Bilbao la Roma ci andrà per gli ottavi contro l'Athletic Club, mentre la Lazio pesca il Viktoria Plzen, avversario della Fiorentina nella scorsa Conference League. In particolare i biancocelesti, primi della League Phase, vengono premiati per gli ottimi risultati ottenuti nella prima parte della competizione, visto che dopo il Viktoria Plzen, in caso di passaggio, affronteranno un quarto in teoria morbido, contro la vincente tra Bodo Glimt e Olympiacos. Questo il tabellone completo degli ottavi, tra cui spicca Real Sociedad-Manchester United:

Parte sinistra

Viktoria Plzen-Lazio

Bodo Glimt-Olympiacos

Ajax-Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar-Tottenham

Parte destra

Roma-Athletic Club

Fenerbahçe-Glasgow Rangers

Steaua Bucarest-Lione

Real Sociedad-Manchester United