EURO FEMMINILE, Per il 2029, l'Italia è interessata

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - L'Uefa ha confermato di aver ricevuto dichiarazioni di interesse per ospitare l'edizione 2029 degli Europei di calcio femminili da cinque potenziali offerenti dopo la scadenza del 24 settembre, sottolineando la crescita paneuropea del calcio femminile nelle diverse regioni e il diffuso interesse per le competizioni Uefa. Germania, Italia, Polonia e Portogallo hanno dichiarato il loro interesse a ospitare l'edizione del 2029 della competizione di punta della Uefa, così come le federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia, che hanno manifestato congiuntamente il loro interesse. La nomina della/e nazione/e ospitante/i dell'Uefa Women's Euro 2029 verrà effettuata nel dicembre 2025.

Avviata intanto la vendita dei biglietti per l'Europeo donne 2025 che si terrà in otto città ospitanti in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025. I biglietti sono ora disponibili a partire da 25 franchi svizzeri. (ANSA).