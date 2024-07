EURO 24, Le Formazioni ufficiali di Spagna-Francia

Da una parte i favoriti alla vittoria del titolo, dall'altra i vice campioni del mondo, in quello che sarà un match entusiasmante tra Spagna e Francia. Alle ore 21:00, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, andrà in scena la prima semifinale, con in palio l'ambito accesso a Berlino. Ecco le formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. CT De la Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. CT Deschamps.