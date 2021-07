ERLIC, Rischio scontro diplomatico tra Spezia e Sassuolo

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per la difesa c'è il croato dello Spezia Martin Erlic, se non altro per il gradimento di Vincenzo Italiano. Sul giocatore però c'è il Sassuolo (come già scritto) che vorrebbe riacquistarlo dopo averlo ceduto nel 2019 proprio al club ligure. Si rischia però un incidente diplomatico tra le due società perché il Sassuolo rivendica una clausola sul contratto che gli darebbe diritto al 50% sulla futura rivendita di Erlic Per questo l'offerta fatta per riaverlo sarebbe solo 4 milioni, usufruendo della clausola. Non è d'accordo però lo Spezia secondo il quale la clausola non esisterebbe tanto che non è mai stata depositata in Lega. L'affare rischia dunque di saltare favorendo magari le altre pretendenti. Lo riporta il Secolo XiX.