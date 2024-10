ERANIO, Sui rigori del Milan la società deve intervenire

FirenzeViola.it

L’ex giocatore del Milan, nonché ex allenatore, Stefano Eranio, in un’intervista concessa a Milannews.it, è tornato a parlare della situazione inerente ai due rigori calciati dal Milan, non dai rigoristi, a Firenze contro la Fiorentina, entrambi parati da De Gea. Ecco le sue parole: “È una cosa grave e la società deve intervenire. Berlusconi legittimò Sacchi davanti al gruppo; lo stesso dovrebbe fare questa proprietà, perché, in caso contrario, diventa un problema. Se il rigore lo calcia Theo o Abraham e non Pulisic, non va bene; significa che qui si pensa singolarmente e non di squadra".

E poi se si ricordasse o meno episodi simili: "Non è la prima volta che succede nel calcio; qualcuno magari si vuole sbloccare. Non è raro vedere giocatori che vanno dal dischetto e si tolgono la palla a vicenda. Se segni, si mette tutto a tacere; il problema è sbagliare. E i giocatori del Milan lo hanno fatto addirittura due volte; non era facilissimo".