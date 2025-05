Enio Quintavalle, riaprono le iscrizioni per stage portieri in sua memoria: i dettagli

Anche per questa estate riaprono le iscrizioni allo stage portieri “Imparando", ancora una volta dedicato alla memoria del grande mister dei portieri Enio Quintavalle. I responsabili tecnici Lorenzo Fattori e Federico Ruini, insieme al loro staff nutrito di allenatori portieri professionisti, organizzeranno una settimana di allenamenti specifici per giovani portieri, ragazze e ragazzi, presso il campo sportivo dell’ASD Atletica Castello, in via del Pontormo 88 a Firenze.

Dal 23 al 27 giugno, decine e decine di giovani aspiranti numeri uno si raduneranno insieme, mossi dalla passione per il ruolo e dalla possibilità di perfezionare il loro bagaglio tecnico. Gli allenamenti sono programmati per avere un rapporto tra allenatori e portieri di 1 a 5, con l’obiettivo di dedicare ad ognuno dei protagonisti il giusto tempo per l’insegnamento e le correzioni. I ragazzi saranno suddivisi in fasce di età nel rispetto degli obiettivi tecnici e fisici da perseguire.

Lo stage portieri Imparando arriva alla sedicesima edizione estiva, la settima ospitata dall’ASD Atletica Castello, con la speranza di vedere nuovamente fiorire giovani talenti come già accaduto, ultimo in ordine temporale, all’attuale portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli.

Le cinque giornate di allenamenti avranno inizio lunedì 23 giugno e si concluderanno venerdì 27 giugno, con orario a partire dalle 17.30. Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 348 54 80 702, oppure 347 87 98 537.