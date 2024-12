EMPOLI, Per la porta due idee: Audero o Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

News di mercato sull'Empoli, club nel quale si lavora per portare in azzurro un nuovo attaccante ma anche un nuovo portiere. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda la porta piace Emil Audero del Como. Il suo arrivo in azzurro resta però legato all’eventuale partenza di Vasquez, che potrebbe essere proiettato verso il Palermo. Qualora non dovesse concretizzarsi il piano Audero, l’idea potrebbe essere quella di provare per Terracciano della Fiorentina, che peraltro già a lungo ha militato in azzurro prima proprio di spostarsi a Firenze.