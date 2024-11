EMPOLI, Lunedì in campo contro la violenza sulle donne

In occasione della sfida contro l’Udinese in programma lunedì 25 novembre alle 18:30 al Carlo Castellani Computer Gross, i giocatori dell'Empoli vestiranno una maglia con una patch speciale, con la scritta "Un rosso alla violenza" e un segno rosso sulla faccia, tanti piccoli gesti per sensibilizzare ancora una volta su una tematica importate come la lotta contro la Violenza sulle donne.

Empoli Football Club, insieme alla sua Onlus Empoli For Charity, scende nuovamente in campo a fianco delle donne in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. Un impegno che torna nel mese di novembre ma che è fondamentale tener vivo durante ogni giorno dell’anno, sensibilizzando sempre più sul tema. Un problema, purtroppo, ancora troppo attuale, con la volontà da parte del Club di dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza e sostenerle nel combattere la paura che vivono ogni giorno.

Le maglie indossate saranno poi messe all'asta su Memorabid, con il ricavato che sarà utile alla Onlus Empoli For Charity per finanziare progetti in favore delle donne. Inoltre, sempre in occasione di Empoli-Udinese, saranno 23 bambine ad accompagnare per mano calciatori e arbitri sul terreno di gioco al momento dell’ingresso in campo e, sugli spalti, saranno ospiti della società azzurra associazioni che lavorano con le donne e alcune società sportive femminili.