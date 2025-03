Elkann scrive a Thiago Motta prima di Fiorentina-Juventus: il suo futuro rimane in bilico

Thiago Motta sente la fiducia della proprietà, certificata dalla vicinanza mostrata in settimana da John Elkann. Tuttavia, sa che la sua Juventus non può più sbagliare. Come scrive Tuttosport qualche giorno fa il tecnico della Juventus ha ricevuto un messaggio da John Elkann che nonostante la situazione critica, ha voluto mostrare vicinanza al suo allenatore.

Con 3 punti in più in tasca, la Juventus trascorrerebbe in modo tranquillo la pausa per le Nazionali prendendo le decisioni per il futuro con maggiore lucidità e soprattutto con tempistiche meno ristrette. In caso di nuova debacle a Firenze, tuttavia, i piani pensati dalla società potrebbero essere stravolti. Nessuna soluzione sarebbe da scartare a priori, si legge sul quotidiano. Se dovesse prevalere la corrente interna al club che vuole una rivoluzione in estate, potrebbe prendere quota l'idea di un traghettatore fino a fine stagione.