Elezioni OdG Toscana, ecco il nuovo Consiglio dopo il turno di ballottaggio

vedi letture

Si è concluso oggi, dopo il voto on line del 2 e 3 aprile, il ballottaggio per le elezioni dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Per quanto riguarda il Consiglio nazionale professionisti, eletto con 282 voti Luca Frati contro i 116 di Francesco Tei. Per il Consiglio regionale professionisti passano Maria Adele De Francisci (228), Alfredo Scanzani (213), Raffaele Capparelli (205) e Omero Cambi (203). Dietro di loro, esclusi, Stefano Fabbri (173), Francesco Matteini (123) Giuseppe Di Blasio (100) e Sabrina Chiellini (91).

Erano già stati eletti senza la necessità del ballottaggio il presidente nazionale uscente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli e la consigliera nazionale uscente Elisabetta Cosci, due consiglieri regionali professionisti (il presidente uscente di Odg Toscana Giampaolo Marchini e Marzio Fatucchi), i tre consiglieri regionali pubblicisti (il vice presidente uscente di Odg Toscana Michele Taddei e i consiglieri uscenti Silvia Motroni e Andrea Giannattasio) e i revisori dei conti (Francesca Bandinelli, Luca Mantiglioni e Andrea Sbardellati).

In base ai risultati il nuovo consiglio di Odg Toscana è quindi costituito da Giampaolo Marchini, Michele Taddei, Silvia Motroni, Raffaele Capparelli, Andrea Giannattasio, Omero Cambi, Marzio Fatucchi, Maria Adele De Francisci, Alfredo Scanzani. Revisori dei conti sono Andrea Sbardellati, Francesca Bandinelli e Luca Mantiglioni. Al Consiglio nazionale invece, sono stati eletti i giornalisti Carlo Bartoli, Luca Frati (per i professionisti) ed Elisabetta Cosci (per i pubblicisti).