EL, La Roma batte 3-1 lo Young Boys. Az-Napoli è 1-1

Si sono da poco concluse anche le gare di Europa League delle italiane impegnate questa sera. Vince la Roma per 3-1 e conquista anche il primo posto grazie ai gol di Mayoral al 44', Calafiori al 59' e Dzeko all'80' che ribaltano la rete di Nsame al 34'. Non va oltre l'1-1 in Olanda con l'Az il Napoli che sblocca al 6' con Mertens, ma viene ripreso da Martins Indi al 53' con i locali che sbagliano un calcio di rigore nel secondo tempo.