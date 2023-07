E. PIEROZZI, Il Pescara è pronto a chiudere per il terzino

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal sito Rete8.it, è vicina la fumata bianca che porterà Edoardo Pierozzi, terzino destro di proprietà della Fiorentina, a vestire la maglia del Pescara. Il calciatore classe 2001 proverà a ripartire dalla Serie C, dopo l'esperienza non troppo fortunata in B dello scorso anno, trascorsa tra Palermo e Como e segnata da sole cinque presenze. Il nodo finale sembra essere rappresentato dall'ingaggio; ma il club abruzzese, forte della volontà del giocatore di finire alla corte di Zeman, sembra intenzionato a trovare una soluzione entro le prossime 48 ore.