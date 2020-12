E. LEAGUE, Le avversarie di Roma, Napoli e Milan

Dopo aver reso noto le sfide degli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha comunicato gli accoppiamenti per i sedicesimi di Europa League: sorteggio tutto sommato morbido per le italiane, tutte e tre inserite in prima fascia visto la vittoria dei loro rispettivi gironi. Il Milan pesca la Stella Rossa di Belgrado, club dal passato glorioso ma dal presente modesto; per la Roma l'avversario sarà lo Sporting Braga, formazione portoghese arrivata prima a pari punti col Leicester nel girone G; il Napoli invece se la dovrà vedere con gli spagnoli del Granada, rivelazione della scorsa Liga e capaci di ripetersi in questo inizio di stagione. Ecco l'elenco completo dei sedicesimi di finale, con gare di andata in programma giovedì 18 febbraio e ritorno fissato per giovedì 25 febbraio.

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Glasgow Rangers

Slavia Praga-Leicester City

RB Salisburgo-Villarreal

Sporting Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Lille-Ajax

Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk

Olympiacos-PSV Eindhoven