DZEMAILI, Ai viola mancherà più Kean di Gud. San Gallo...

Il centrocampista svizzero ex Napoli, Blerim Dzemaili ha parlato a Sky prima della partita tra San Gallo e Fiorentina. Queste le sue parole: "Questo è uno stadio molto caldo, i tifosi sono molto vicini al campo, saranno in 20mila e per la Fiorentina sarà molto importante l'approccio, senza sottovalutare né l'avversario né l'ambiente".

In che senso?

"La Fiorentina ha tutto nelle sue mani, è la squadra più forte e credo sia normale facciano turnover. Però non devono sottovalutare il San Gallo, anche se vive un periodo difficile e non vincono da quattro partite, hanno uno stile chiaro e lineare, in attacco sanno essere pericolosi. La Fiorentina deve approcciare la partita nel modo giusto".

Sulle riserve: "Nel calcio è sempre bello avere una chance, i calciatori lavorano per giocare le partite. Io la vedevo sempre come un'occasione, però è vero che possono subentrare cose negative. Se il turnover è ampio, possono mancare i riferimenti rispetto a quando hai i titolari, non sai come ti darà la palla il compagno. Magari non subito dal primo minuto, ma deve essere una chance per quelli che giocheranno".

Mancherà più Kean o Gudmundsson?

"Secondo me Kean, perché sa tenere la palla e dare la profondità alla squadra, combattendo. Per gli attaccanti della Fiorentina oggi ci sarà da tenere bene la palla, se lo faranno potranno far salire la squadra. Ci saranno tanti fischi, anche gli attaccanti dovranno aiutare. Anche le riserve hanno qualità, altrimenti non sarebbero alla Fiorentina, una delle squadre più importanti d'Italia. Palladino sta facendo bene, gli hanno dato tempo".