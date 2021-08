DZEKO, È lui il preferito di Inzaghi. Con lui Correa?

In casa Inter tiene banco il futuro di Romelu Lukaku: secondo quanto riferito da linterista.it, Edin Dzeko sarebbe il preferito di Simone Inzaghi in caso di cessione del belga al Chelsea. L’investimento sul bosniaco permetterebbe inoltre ai nerazzurri (che valutano anche altre opzioni, da Duvan Zapata a Dusan Vlahovic passando per Andrea Belotti) di affondare per una seconda punta: Keita e Correa i nomi chiesti dal nuovo tecnico sotto questo punto di vista.