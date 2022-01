DV9-JUVE, Al Partizan andranno poco più di 2 mln

Milos Vazura, direttore generale, del Partizan, in estate aveva parlato del trasferimento di Dusan Vlahovic e di cosa avrebbe comportato per il suo club: "Il Partizan riceverà il tre per cento del trasferimento di ogni calciatore. Se parliamo di Vlahović, con un trasferimento da 60 milioni di euro, a noi spetterebbe un indennizo di 1.8 milioni". Con cifre leggermente superiori, come quelle dell'accordo tra Fiorentina e Juventus, al club serbo andranno poco più di due milioni, che poi è grossomodo la cifra pagata dalla Fiorentina al momento del suo arrivo in viola, nel 2017.