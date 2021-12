DV9, Guardiola: "Nessun attaccante a gennaio"

Il City si tira fuori dalla corsa per Vlahovic, almeno a gennaio visto che alla vigilia della partita con il Leicester il tecnico di Manchester ha chiuso all'arrivo di un attaccante. "Non porteremo un attaccante a gennaio", ha detto infatti Pep Guardiola, nonostante confermi ufficiosamente la partenza di Ferran Torres con destinazione Barcellona. "La partenza di Torres non è fatta ufficialmente. So che stanno negoziando, è vicino, questo è tutto. Quando il club lo annuncia, è fatto". Lo riporta Sky UK.