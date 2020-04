DUNGA, 10 tonnellate di cibo per i più bisognosi

Un grande gesto di solidarietà da parte dell'ex Fiorentina Carlos Dunga. Come spiega il giornalista Brenno Beretta, Dunga ha raccolto 10 tonnellate di cibo da destinare ai più bisognosi in Brasile. Nel video, lo stesso ex centrocampista brasiliano afferma: “Spesso siamo obbligati ad affrontare delle sfide e facciamo cose incredibili, cose che non pensavamo di poter fare. La vita ci lancia una sfida, ad essere solidali, umani e persone migliori. L’essere umano a volte è fantastico, quando serve è sempre pronto a salutare. Io sfido tutti voi, abbiamo già raccolto più di 10mila chili e continueremo questa battaglia. Non c’è tempo da perdere. Un grande abbraccio" le parole dello storico ex viola.

Foram 10 toneladas de alimentos que o Dunga ajudou a arrecadar junto aos amigos e ainda por cima, botou a mão na massa! Já o elogiei muito como jogador, já o critiquei como treinador e acima do profissional, está o ser humano! Um cara nota 10 ! #solidariedade #coronavirus pic.twitter.com/ma8QK3mm3T — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) April 4, 2020