DS SPAL, È al CS: si parla di Ranieri e Strefezza?

Possibili novità per il mercato della Fiorentina dal Centro Sportivo Davide Astori. In visita alla società gigliata infatti è arrivato il ds della SPAL, Giorgio Zamuner. I nomi sui quali è possibile siano fatti dei ragionamenti in ottica viola sono quelli di Kevin Bonifazi e Gabriel Strefezza, mentre ai ferraresi potrebbero tornare utili qualche giovane gigliato in uscita come Luca Ranieri, in cerca di un club dopo il mancato approdo alla Salernitana.