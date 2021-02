DS PENAROL, Caceres? Fake news, non interessa

Ieri dalla Spagna è stato rilanciata la notizia di un interesse del Penarol per Martin Caceres,difensore uruguaiano in scadenza con la Fiorentina. Ma in un'intervista delle scorse ore, il ds Giullermo Varela in un'intervista all'emittente uruguaiana Sport80. "E' una fake news - dice - Caceres non è un nome che interessa il Penarol per rinforzare la squadra"

"Lo de Martín Cáceres es una fake new. No está entre los nombres que maneja Peñarol para su plantel"; agrega Guillermo Varela en #QuieroFútbol — Roberto Moar (@Roberto_Moar) February 24, 2021