DS GENOA, Frendrup? Non abbiamo mai aperto a trattative

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Ottolini, ds del Genoa, prima della gara col Monza ha parlato in diretta su Sky Sport, facendo anche il punto su alcuni singoli della squadra di Vieira. Tra questi Morten Frendrup, centrocampista del Grifone che piace a molti club, tra cui la Fiorentina, seppur con un costo proibitivo: "Riguardo a Frendrup e ad altri giocatori, noi riceviamo sempre richieste per giocatori per noi fondamentali ma non abbiamo mai aperto a trattative. Mancano otto giorni e non si prevede che possa succedere niente.

Balotelli è sceso nelle gerarchie ma ancora ha voglia di giocare. Credo che negli ultimi giorni di mercato sarà il caso di trovare una soluzione giusta per tutti. Il Genoa ora non gli sta dando minuti e quindi riteniamo che la soluzione possa essere trovare un posto dove possa giocare".