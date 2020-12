DS CROTONE, Viola? Non assorbito cambio allenatore

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Si aspettava Fiorentina, Genoa e Torino in quella posizione di classifica? "Torino e Fiorentina sicuramente no. Il Genoa ha cambiato molti giocatori, e siccome il passaggio da un campionato all'altro è stato veloce me lo aspettavo. Le altre due sono squadre di valore e non me l'aspettavo, ma il calcio è fatto di tutto, anche di entusiasmo, e spesso quando sei in difficoltà fai fatica a sollevarti".

La Fiorentina è in difficoltà psicologica? "Non saprei perché ci sarebbe da stare vicino ai giocatori, di certo non me li aspettavo in quelle posizioni di classifica così in basso. Il cambio di allenatore ancora non è stato assorbito bene, si deve dare possibilità a Prandelli di portare questa squadra a livelli che gli compete, perché Firenze è Firenze".