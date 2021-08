DS CROTONE, Interesse viola per Messias. Simy...

La Fiorentina è alla ricerca di un'alternativa in attacco e in tal senso è tornato caldo il nome di Junior Messias. Il ds del Crotone, Beppe Ursino, si è così espresso sul giocatore: "Negli ultimi giorni c'è stato un mezzo interessamento della Fiorentina. Ma non so cosa succederà in questa sessione di mercato, perché il Messias è molto richiesto, infatti ci sono almeno 3/4 squadre su di lui. Di sicuro non partirà in prestito, semmai sarà ceduto in modo definitivo. Simy? C’è stato un mezzo interessamento quando doveva esserci Gattuso come allenatore, è stato Rino a farmi il suo nome. Dall’arrivo di Italiano però non ci sono stati più contatti per il giocatore".