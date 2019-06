DRAGOWSKI, S'inserisce il Bournemouth: 11 mln più...

Bartlomiej Dragowski è in procinto di salutare la Fiorentina. Ieri si era fatto avanti il Southampton con una proposta da 10 milioni di euro più bonus, volenteroso di chiudere l’operazione. Ma - come riporta alfredopedulla.com - nelle ultimissime ore un altro club di Premier League si è proposto con forza per il portiere classe ’97: si tratta del Bournemouth, che ha offerto 11 milioni più 4 di bonus. La Fiorentina per ora non ha preso una decisione, vuole aspettare l’evolversi delle vicende societarie, a maggior ragione dopo il comunicato post-CdA.