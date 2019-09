DRAGOWSKI, Pronti per una guerra. Su Ribery...

Così il portiere gigliato Bartlomiej Dragowski prima di Fiorentina-Juventus, a Sky Sport: "E' una partita importante, tutta la città l'aspettava. Noi la vediamo come una delle tante gare, ci siamo preparati bene. Periodo negativo? Abbiamo un calendario difficile, dobbiamo iniziare a fare punti con tutti. Siamo preparati per una guerra. Ribery? Sono felice che Franck sia con noi, sta ogni giorno meglio, si vede in allenamento. Per noi è un valore che aiuta. Ronaldo? Anche se sicuramente è un campione, siamo preparati come per tutte le altre partite, non importa chi gioca".