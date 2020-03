DRAGOWSKI, Lo sfogo: Senza tifo non è lo stesso

Anche il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha voluto commentare attraverso un post su Facebook quella che è stata la surreale partita vissuta ieri dalla squadra viola alla Dacia Arena di Udine, deserta in virtù delle disposizioni anti-Coronavirus in vigore da qualche giorni: "Senza i tifosi non è lo stesso..." ha tuonato il numero 69 viola, ieri impegnato in un paio di circostanze contro i friulani. Ecco il pensiero del polacco:

Senza i nostri tifosi non è lo stesso... #forzaviola Pubblicato da Bartłomiej Drągowski su Lunedì 9 marzo 2020