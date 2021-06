DOSSENA, Antognoni non serve per tagliare nastri

Intervenuto sui temi principali di casa Fiorentina, Beppe Dossena, commentatore di Radio Rai ed ex compagno di Giancarlo Antognoni, ha parlato così: “Persone come Antognoni non possono essere gettate nella spazzatura. Non lo si può fare a cuor leggero. La storia e le tradizioni devono essere innaffiate. Giancarlo non deve essere utilizzato come tornaconto personale, per tagliare nastri. Bisogna dargli un ruolo ben preciso. Giancarlo deve prendere coscienza di questo e imboccare altre strade. È un patrimonio di Firenze e del calcio italiano. Come tutti i grandissimi calciatori, Giancarlo ha capacità di analisi. Bisogna capire se può fare questo alla Fiorentina, altrimenti è inutile. Bisognerebbe chiedere alla società qual è stato il vero utilizzo di Giancarlo e a lui come è stato utilizzato, ma noi non possiamo saperlo. Vedendola da fuori mi pare che un po’ di confusione in Fiorentina ci sia. Il caos con Gattuso è emblematico. Vale lo stesso per la storia di Italiano. Con tutti gli allenatori disponibili era davvero necessario creare questo precedente. Siamo sicuri che Italiano sia l’allenatore giusto per Firenze?”.